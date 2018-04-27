Меню
Россия
Володин призвал выяснить причину завышения кадастровой стоимости имущества
Политика
Госдума и «Ростех» обсудят вопросы диверсификации предприятий ОПК
Следующая новость
Загрузка...

    Володин призвал выяснить причину завышения кадастровой стоимости имущества

    73

    Володин призвал выяснить причину завышения кадастровой стоимости имущества

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал выяснить, почему в ряде случаев кадастровая стоимость имущества завышается. В этих целях он предложил проанализировать вместе с регионами исполнение закона о кадастровой оценке в субъектах РФ.

    Об этом спикер Госдумы заявил в пятницу на Совете законодателей. По словам Володина, такая работа позволит выявить типичные проблемы и причины неточностей при определении кадастровой стоимости недвижимости.

    «Предлагаем совместно с создаваемыми в региональных законодательных собраниях группами по реализации послания (президента РФ Федеральному Собранию – прим. ФАН), провести анализ исполнения в разных субъектах РФ действующей редакции закона «О государственной кадастровой оценке». Выявить типичные проблемы и причины перекосов при определении кадастровой стоимости имущества на местах», — сказал Володин.

    Он отметил, что в дальнейшем российское правительство сможет учесть результаты проведенного мониторинга, а Госдума совместно с Советом Федерации сможет внести необходимые поправки в законодательство.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.