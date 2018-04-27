Володин призвал выяснить причину завышения кадастровой стоимости имущества

Санкт-Петербург, 27 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал выяснить, почему в ряде случаев кадастровая стоимость имущества завышается. В этих целях он предложил проанализировать вместе с регионами исполнение закона о кадастровой оценке в субъектах РФ.

Об этом спикер Госдумы заявил в пятницу на Совете законодателей. По словам Володина, такая работа позволит выявить типичные проблемы и причины неточностей при определении кадастровой стоимости недвижимости.

«Предлагаем совместно с создаваемыми в региональных законодательных собраниях группами по реализации послания (президента РФ Федеральному Собранию – прим. ФАН), провести анализ исполнения в разных субъектах РФ действующей редакции закона «О государственной кадастровой оценке». Выявить типичные проблемы и причины перекосов при определении кадастровой стоимости имущества на местах», — сказал Володин.

Он отметил, что в дальнейшем российское правительство сможет учесть результаты проведенного мониторинга, а Госдума совместно с Советом Федерации сможет внести необходимые поправки в законодательство.