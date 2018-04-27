Сирия: боевики передали свои позиции на юге Дамаска под контроль САА
Дамаск, 27 апреля. Боевики передали свои позиции на юге Дамаска под контроль Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании вооруженных сил Сирии.
По данным источника, боевики передали правительственным силам Сирии свои позиции на юге Дамаска, которые расположены вблизи района Хаджар аль-Асвад, контролируемого террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).
Накануне командование САА предложило боевикам добровольно покинуть свои позиции в этом районе, однако они отказались. Минувшим утром правительственные силы нанесли серию артиллерийских ударов в районе Хаджар аль-Асвад, после чего боевики согласились покинуть свои позиции.
1 Организация запрещена на территории РФ.