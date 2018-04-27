Госдума хочет вернуть россиянам вытрезвители

Санкт-Петербург, 27 апреля. Глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов предложил вернуть в России вытрезвители. Депутат отметил, что ежегодно в больницы страны доставляют около миллиона человек в состоянии алкогольного опьянения. И только 30 процентов из них госпитализирую.

Дмитрий Морозов считает, что вопрос принудительного размещения в вытрезвителях людей в состоянии сильного алкогольного опьянения требует отдельного регулирования со стороны законодательства. Он предложил дополнить Кодекс РФ об административных нарушениях соответствующей поправкой. Эту инициативу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Существовавшие до 2011 года медицинские вытрезвители принимали в год от 2,5 до 5 млн граждан, находящихся под воздействием алкоголя. Сегодня нетрезвых граждан доставляют в больницы», — прокомментировала российский парламентарий, ее слова приводят «Невские новости».

Она подчеркнула, что треть преступлений совершается людьми в состоянии опьянения, до десяти тысяч человек ежегодно замерзают на улицах. Матвиенко напомнила, что в ряде субъектов РФ уже наработана практика, связанная со спецучреждениями.