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Володин рассказал о развитии медицины в России
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    Володин рассказал о развитии медицины в России

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    Володин рассказал о развитии медицины в России

    Санкт-Петербург, 27 апреля. На встрече Совета законодателей РФ с российским лидером Владимиром Путиным председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, что за последние годы в стране было многое сделано для развития медицины.

    Володин отметил, что за последние годы было многое сделано в развитии медицины, в том числе современной медицины, которая отвечает всем мировым стандартам системы высокотехнологической медицинской помощи.  

    «Но что касается первичного звена, то здесь, в том числе из-за наших недоработок, коллеги, из-за отсутствия контроля и качества принимаемых решений, возникли проблемы и проблемы серьезные», — сообщил Володин.

    Глава нижней палаты добавил, что эти проблемы возникли из-за того, что представительная власть «не услышала людей, их тревоги и просьбы».

    «В результате из-за формального и «бумажного» подхода к делу позакрывали многие лечебные учреждения», — подчеркнул он.

    Автор: Дарья Смолина
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