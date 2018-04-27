Володин рассказал о развитии медицины в России

Санкт-Петербург, 27 апреля. На встрече Совета законодателей РФ с российским лидером Владимиром Путиным председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, что за последние годы в стране было многое сделано для развития медицины.

Володин отметил, что за последние годы было многое сделано в развитии медицины, в том числе современной медицины, которая отвечает всем мировым стандартам системы высокотехнологической медицинской помощи.

«Но что касается первичного звена, то здесь, в том числе из-за наших недоработок, коллеги, из-за отсутствия контроля и качества принимаемых решений, возникли проблемы и проблемы серьезные», — сообщил Володин.

Глава нижней палаты добавил, что эти проблемы возникли из-за того, что представительная власть «не услышала людей, их тревоги и просьбы».