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Володин предложил ускорить реализацию задач из послания президента РФ парламенту
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    Володин предложил ускорить реализацию задач из послания президента РФ парламенту

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    Володин предложил ускорить реализацию задач из послания президента РФ парламенту

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ускорить реализацию задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. В пятницу председатель нижней палаты парламента РФ, как и глава государства, принимал участие во встрече с членами Совета законодателей.

    Володин отметил, что выполнение задач, обозначенных Путиным в послании к парламенту, требует времени — «пока правительство подготовит законопроекты, внесет их в Государственную Думу, только после этого начнется их обсуждение». 

    «У нас такого запаса времени нет…» — заявил спикер Госдумы. 

    Он предложил сделать работу при подготовке законопроектов по реализации послания президента на федеральном уровне, а также взаимодействие с региональными Законодательными собраниями более эффективным.  

    «Это позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня, а, в конечном счете, такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента», — подчеркнул Володин.

    Напомним, 1 марта 2018 года российский лидер Владимир Путин обратился с традиционным посланием к членам Федерального собрания. 27 апреля глава государства заявил, что рассчитывает на эффективное взаимодействие парламентариев и нового состава правительства при реализации, обозначенных в нем задач.

    Автор: Федор Веснин
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