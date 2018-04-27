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ФСБ показала видео задержания террористов ИГ, готовивших крупные теракты в Москве
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    ФСБ показала видео задержания террористов ИГ, готовивших крупные теракты в Москве

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    ФСБ показала видео задержания террористов ИГ, готовивших крупные теракты в Москве

    Москва, 27 апреля. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которые планировали теракты в Москве.

    На кадрах можно увидеть, как сотрудники ФСБ задерживают подозреваемых в одном из столичных строительных магазинов.
     

    По данным ведомства, данная группа боевиков прибыла в Москву из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Подозреваемые планировали серию террористических актов в Москве и Московской области. Координация действий боевиков осуществлялась с территории Сирии с помощью мессенджера Telegram. В ходе спецоперации были задержаны 20 человек, у них изъята экстремистская литература, а также средства связи, которые использовались для координации с зарубежными кураторами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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