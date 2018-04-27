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Путин призвал парламентариев быть рядом с гражданами в трудных ситуациях
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    Путин призвал парламентариев быть рядом с гражданами в трудных ситуациях

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    Путин призвал парламентариев быть рядом с гражданами в трудных ситуациях

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин в пятницу призвал законодателей быть рядом с гражданами в трудных ситуациях, не терять с ними связь и регулярно проводить встречи с избирателями.

    Выступая на Совете законодателей РФ, глава государства подчеркнул, что обратная связь очень важна для региональных и федеральных парламентских институтов.

    «Надо как можно больше общаться с людьми и встречаться с ними регулярно. Будьте рядом с ними, будьте доступны, в том числе в трудных для граждан ситуациях», — призвал глава государства.

    Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о колоссальном опыте российских законодательных органов, который они получили за 25 лет существования.

    Автор: Василий Котов
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