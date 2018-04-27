Путин назвал реализацию послания ФС исторической необходимостью и вопросом будущего России

Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что решение задач, поставленных в ходе послания президента Федеральному собранию, является исторической необходимостью и зависит от конструктивного взаимодействия законодателей с новым правительством РФ. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

«В ближайшие годы нам предстоит большая ответственная работа, ее направления были обозначены в Послании. Подчеркну еще раз: решение поставленных задач — это историческая необходимость», — заявил Путин.

Он также добавил, что реализация задач, которые были поставлены в ходе послания Федеральному собранию, будет зависеть от успешного взаимодействия законодателей с будущим правительством России. Глава государства выразил надежду, что такая работа законодателей и правительства будет эффективной и слаженной, что позволит создать конструктивный диалог исполнительной и законодательной власти.