Совет законодателей готов усилить взаимодействие при реализации послания парламенту — Путин

Москва, 27 апреля. Совет законодателей может усилить взаимодействие между органами власти при реализации послания Федеральному собранию, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Знаю, что вы не только предметно проанализировали этот документ, но уже и подготовили план по его реализации. Думаю, что совет законодателей может усилить координацию этой работы», — отметил он.

По его словам, практически все поставленные задачи должны быть реализованы в регионах, поэтому необходимо компетентное участие региональных парламентов в этой работе.

Напомним, что в марте Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил основные направления для развития страны на ближайшие годы. Большая часть послания была посвящена модернизации российских вооруженных сил.

Так, например, президент впервые представил общественности новейшие российские крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд. По его словам, дальность действия ракет и непредсказуемость их траектории делает новое стратегическое оружие России неуязвимым для традиционных средств ПВО.