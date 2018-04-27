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Путин назвал Конституцию РФ каркасом сильной законодательной власти
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    Путин назвал Конституцию РФ каркасом сильной законодательной власти

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    Путин назвал Конституцию РФ каркасом сильной законодательной власти

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Каркас для сильной и авторитетной законодательной власти заложен в Конституции РФ, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

    «Отмечу, что в нашей Конституции заложен правовой каркас именно для сильной, ответственной и авторитетной законодательной власти», — отметил он, выступая на Совете законодателей.

    Глава государства подчеркнул, что существует большой потенциал для повышения эффективности и качества законодательной работы.

    Также на Совете законодателей в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев быть рядом с гражданами в трудных ситуациях и регулярно проводить встречи с избирателями.  

    Автор: Василий Котов
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