Путин назвал Конституцию РФ каркасом сильной законодательной власти

Санкт-Петербург, 27 апреля. Каркас для сильной и авторитетной законодательной власти заложен в Конституции РФ, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

«Отмечу, что в нашей Конституции заложен правовой каркас именно для сильной, ответственной и авторитетной законодательной власти», — отметил он, выступая на Совете законодателей.

Глава государства подчеркнул, что существует большой потенциал для повышения эффективности и качества законодательной работы.

Также на Совете законодателей в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев быть рядом с гражданами в трудных ситуациях и регулярно проводить встречи с избирателями.