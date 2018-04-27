Сирия сегодня: террористы обстреляли окраину Дамаска, Россия снижает ущерб от агрессии США

Сирия, 27 апреля. Радикальные исламисты устроили минометный обстрел южной окраины Дамаска. В МИД РФ рассказали, как Москва снизила ущерб от агрессии США в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Обстрел столицы

Террористы устроили минометный обстрел южной окраины Дамаска — квартала Аль-Кадам. В результате атаки погиб одни мирный житель и еще четверо получили серьезные осколочные ранения, сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.

По данным силового ведомства, минометный снаряд разорвался в районе Баядер Надер в квартале Кадам. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции, которые пытаются выяснить, откуда пришелся удар.

Россия снижает урон США

Только благодаря содействию Российской Федерации удалось снизить ущерб от агрессии США и их союзников. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Благодаря мерам политического и военного сдерживания, предпринятым Россией по различным каналам, и профессионализму расчетов сирийской противовоздушной обороны удалось предотвратить причинение значительного ущерба инфраструктуре сирийских вооруженных сил… Агрессия не принесла ее инициаторам существенных результатов», — отметил он.

Ранее западные страны обвинили официальный Дамаск в якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума (Восточная Гута) и пригрозили применением силы. Москва бездоказательные обвинения опровергла, однако США и их союзники в лице Великобритании и Франции нанесли 14 апреля ракетный удар по правительственным объектам ближневосточной страны.

Де Мистуру назвали необъективным посредником

Официальные власти Сирии считают специального посланника ООН Стаффана де Мистуру необъективным посредником на межсирийских переговорах. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сирийского посла в России Рияда Хаддада.

«Мы считаем де Мистуру необъективным посредником, непрозрачным. Поэтому он говорит, как хочет — в России одно, в другом месте другое», — подчернил дипломат.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Ранее сообщала, что официальная Москва удивлена заявлениями спецпосланника де Мистуры о том, что астанинский процесс достиг пределов своих возможностей.