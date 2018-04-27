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«А что они делают, когда Ким летит?»: пользователей удивили бегущие за машиной Ким Чен Ына охранники
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    «А что они делают, когда Ким летит?»: пользователей удивили бегущие за машиной Ким Чен Ына охранники

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    Пользователи отреагировали на бегущих рядом с автомобилем Ким Чен Ына охранников

    Москва, 27 апреля. В Сети появилось видео, на котором телохранители Ким Чен Ына бегут рядом с автомобилем северокорейского лидера. Интернет-пользователей удивило то, как бегущие трусцой охранники сопровождают лимузин.

    Пользователи поразились выносливости телохранителей лидера КНДР.

    «Не терпится увидеть их на автостраде…» — написал в Twitter Тейлор Андерсон.

    Один из пользователей предложил смотреть видео под трек, при этом установить определенный уровень скорости.

    «Установить скорость на х2 и включить тему из «Бенни Хилла» в фоновом режиме», — написал Toni64.

    «Это смешно», — прокомментировал другой пользователь. 

    Однако некоторые выразили недоумение, как уставшие охранники защитят лидера КНДР в случае реальной опасности.

    «Не очень понятно, как изможденные телохранители могут помочь в эффективной охране. Супербайки с парой человек пригодились бы куда лучше», — недоумевает Vikalp Gupta.

    «А что они делают, когда Ким летит?» — поинтересовался юзер.

    «Я думаю, что это должно стать олимпийской дисциплиной»:

    «Когда не можешь позволить себе пуленепробиваемый лимузин», — шутит пользователь.

     

    «Он должен был бегать вместе с ними, чтобы он мог сбросить немного веса», — написал PassionateHuman.

    Считается, что такая система охраны — явление стандартное при таких мероприятиях. У американского президента такое же сопровождение, но количество людей меньше.

    Напомним, по итогам межкорейского саммита Северная и Южная Корея приняли декларацию, согласно которой страны будут улучшать отношения и стремиться к воссоединению.

    Автор: Алексей Громов
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