«А что они делают, когда Ким летит?»: пользователей удивили бегущие за машиной Ким Чен Ына охранники

Москва, 27 апреля. В Сети появилось видео, на котором телохранители Ким Чен Ына бегут рядом с автомобилем северокорейского лидера. Интернет-пользователей удивило то, как бегущие трусцой охранники сопровождают лимузин.

12 security guards were seen jogging alongside Kim Jong Un's vehicle as he was driven away from the first session of the inter-Korean summit. https://t.co/v2N1Cpyyfy pic.twitter.com/j231jiXGIF — ABC News (@ABC) April 27, 2018

Пользователи поразились выносливости телохранителей лидера КНДР.

«Не терпится увидеть их на автостраде…» — написал в Twitter Тейлор Андерсон.

can't wait to see them on the freeway... — taylor anderson (@detcom20) April 27, 2018

Один из пользователей предложил смотреть видео под трек, при этом установить определенный уровень скорости.

«Установить скорость на х2 и включить тему из «Бенни Хилла» в фоновом режиме», — написал Toni64.

«Это смешно», — прокомментировал другой пользователь.

Однако некоторые выразили недоумение, как уставшие охранники защитят лидера КНДР в случае реальной опасности.

«Не очень понятно, как изможденные телохранители могут помочь в эффективной охране. Супербайки с парой человек пригодились бы куда лучше», — недоумевает Vikalp Gupta.

It's confusing on how does the bodyguards w/ drained stamina help in effective guarding.

A superbikes w/twin riders would have served better — Vikalp Gupta (@VikalpGupta18) April 27, 2018

«А что они делают, когда Ким летит?» — поинтересовался юзер.

what do they do when Kim flies ? — Parikshit Kulkarni (@PKulk99) April 27, 2018

«Я думаю, что это должно стать олимпийской дисциплиной»:

I think that should be a Olympic sport ! .... — charlie O (@LondonTaxi_Chaz) April 27, 2018

«Когда не можешь позволить себе пуленепробиваемый лимузин», — шутит пользователь.

When you can't afford a bulletproof limo — Maris Zadinans (@ZagisDjinn) April 27, 2018

«Он должен был бегать вместе с ними, чтобы он мог сбросить немного веса», — написал PassionateHuman.

Вы видели прибытие Ким Чен Ына в Южную Корею? Нет, в принципе ничего необычного. Только охрана бежит за автомобилем. Представьте насколько это инновационно. Едет Президент на работу или по делам. А никакого кортежа нет. Просто... https://t.co/ZmJlsVtrpe — Aleksandr Schum (@pifpaff65) April 27, 2018

North Korea's acute shortage of motorcycles exposed as outriders forced to run alongside Kim Jong Un's limo https://t.co/aSfs18OXuC — John McGregor (@RacingPuma) April 27, 2018

Считается, что такая система охраны — явление стандартное при таких мероприятиях. У американского президента такое же сопровождение, но количество людей меньше.

Напомним, по итогам межкорейского саммита Северная и Южная Корея приняли декларацию, согласно которой страны будут улучшать отношения и стремиться к воссоединению.