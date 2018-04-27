Путин назвал условие успешной реализации послания Федеральному собранию

Москва, 27 апреля. Успех реализации послания Федеральному собранию зависит от взаимодействия парламента с правительством. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей.

«Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством РФ. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной», — отметил он.

Напомним, что в марте Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил основные направления для развития страны на ближайшие годы. Большая часть послания была посвящена модернизации российских вооруженных сил.

Так, например, президент впервые представил общественности новейшие российские крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд. По его словам, дальность действия ракет и непредсказуемость их траектории делает новое стратегическое оружие России неуязвимым для традиционных средств ПВО.