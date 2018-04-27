Сирия на фронтах информационной войны: как западные СМИ осветили брифинг в ОЗХО по инциденту в Думе

Вчера в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия прошел брифинг, посвященный постановочной химатаке в сирийском городе Дума. Мировые СМИ не смогли проигнорировать столь резонансное событие. Однако акценты, сделанные в публикациях по этой теме, были совсем не на том, что было сказано непосредственными свидетелями и участниками постановочной «химатаки».

Вместо того, чтобы объективно освещать историческое событие, западные СМИ как по команде сконцентрировались на заявлениях британского и французского постпредов при ОЗХО, заочно ставившие под сомнение само проведение подобного брифинга, разоблачавшего сообщения о применении в Думе боевых отравляющих веществ.

«ОЗХО — это не театр. Решение России злоупотреблять им — очередная попытка России подорвать работу ОЗХО и, в частности, операцию Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии», — все как один, приводят слова постоянного постпреда Британии при ОЗХО Питера Уилсона издания Mirror, Reuters, The Guardian и The New York Times в своих материалах, посвященных брифингу в Гааге.

Следом, в тех же изданиях идет цитата и французского постпреда Филиппа Лальо:

«Этот непристойный маскарад не стал неожиданностью со стороны сирийского правительства».

Стоит отметить, что ни постпред Британии, ни постпред Франции не только не подкрепили свои обвинения сирийского правительства в применении химоружия доказательствами, но и отказались присутствовать на брифинге.

Дальше всех в своем отрицании предоставленных фактов, касающихся инцидента в городе Дума, пошел катарский телеканал Al-Jazeera, который приводит в опубликованном на своем сайте тексте слова корреспондента Сони Гальего, которая присутствовала на брифинге:

«У нас нет абсолютно никаких конкретных доказательств того, что это действительно те люди, которые были на том месте, и что в этом есть доля правды. У свидетелей были очень похожие заявления в том, как они описывали вещи, но не была предоставлены документы, удостоверяющие их личности. <…> у нас действительно осталось больше вопросов, чем ответов касательно всей этой ситуации».

Напомним, на брифинг в Гаагу прибыло 17 свидетелей и невольных участников инсценировки, которую устроила так называемая гуманитарная организация «Белые каски» 7 апреля. На брифинге присутствовали местные врачи из города Дума, к которым, по словам одного из медиков, пострадавших с симптомами отравления химическими веществами не поступало.

Дал показания и мальчик Хасан Диаб, который был показан на видео «Белых касок» «жертвой химатаки». Однако по словам самого Хасана, 7 апреля он был вместе с родными в бомбоубежище, откуда его вывели в больницу незнакомые ему люди, где начали поливать водой. Именно этот видеоролик, на который попал Хасан Диаб, и стал основной причиной нанесения ракетного удара по территории Сирии вооруженными силами США, Великобритании и Франции.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, в таком освещении брифинга, инициированного российской стороной, нет ничего нового и неожиданного. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН):

«Этого следовало ожидать. Ведь совершенно очевидно, что сейчас мы видим информационную войну против России. Об этом открыто говорят представители западных средств массовой информации. В частности, британская журналистка телеканала Sky News, которая прервала интервью с экс-командующим подразделением ВС Великобритании в Ираке, генералом в отставке Джонатаном Шоу. Тот обмолвился в прямом эфире, что Башару Асаду не за чем было применять химическое оружие, когда его армия побеждала и освобождала Восточную Гуту. Журналистка прервала интервью, напомнив своему собеседнику, что идет информационная война и не стоит такую обмолвку допускать».

Собеседник ФАН считает, что сейчас мы как раз наблюдаем информационную войну, которая ведется против России:

«Надеяться на то, что, устроив подобный брифинг в ОЗХО, мы увидим объективную оценку происходившего со стороны западных СМИ, не стоит. Нужно быть готовым к тому, что не будет никакого объективного освещения того, что происходит в Сирии или любом другом месте, где идет противостояние между Россией и Западом. Будут и другие прецеденты, будет такое же освещение, такие же постановочные репортажи, совершенно необъективные, совершенно лживые, переворачивающие все с ног на голову, чтобы обвинить и демонизировать Россию и российское руководство. Есть отдельные объективные, честные журналисты, в том числе, из западных стран, которые пытаются донести правду до своих зрителей и читателей, но, увы, таких меньшинство».

Ярким примером, по мнению эксперта, является корреспондент немецкого государственного телеканала ZDF Ули Гак, который в прямом эфире 20 апреля назвал предполагаемую химическую атаку в Думе инсценировкой и фальшивкой, ссылаясь на информацию, которую он узнал от местных жителей.