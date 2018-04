Сирия на фронтах информационной войны: как западные СМИ осветили брифинг в ОЗХО по инциденту в Думе

Вчера в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия прошел брифинг, посвященный постановочной химатаке в сирийском городе Дума. Мировые СМИ не смогли проигнорировать столь резонансное событие. Однако акценты, сделанные в публикациях по этой теме, были совсем не на том, что было сказано непосредственными свидетелями и участниками постановочной «химатаки».

Вместо того, чтобы объективно освещать историческое событие, западные СМИ как по команде сконцентрировались на заявлениях британского и французского постпредов при ОЗХО, заочно ставившие под сомнение само проведение подобного брифинга, разоблачавшего сообщения о применении в Думе боевых отравляющих веществ.

«ОЗХО — это не театр. Решение России злоупотреблять им — очередная попытка России подорвать работу ОЗХО и, в частности, операцию Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии», — все как один, приводят слова постоянного постпреда Британии при ОЗХО Питера Уилсона издания Mirror, Reuters, The Guardian и The New York Times в своих материалах, посвященных брифингу в Гааге.