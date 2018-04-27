Путин рассказал о колоссальном опыте российских законодательных органов

Санкт-Петербург, 27 апреля. За 25 лет существования российские законодательные органы приобрели колоссальный опыт и выросли в профессионализме, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

На Совете законодателей глава государства напомнил, что 12 декабря 2018 года Конституция России и Федеральное собрание отметят юбилей.

«За эти годы законодательные органы федерального и регионального уровня приобрели колоссальный, очень большой позитивный опыт, выросли и в профессионализме, и в законодательной компетенции, и в реализации своей представительной функции», — подчеркнул Путин.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу.