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Путин рассказал о колоссальном опыте российских законодательных органов
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    Путин рассказал о колоссальном опыте российских законодательных органов

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    Путин рассказал о колоссальном опыте российских законодательных органов

    Санкт-Петербург, 27 апреля. За 25 лет существования российские законодательные органы приобрели колоссальный опыт и выросли в профессионализме, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

    На Совете законодателей глава государства напомнил, что 12 декабря 2018 года Конституция России и Федеральное собрание отметят юбилей.  

    «За эти годы законодательные органы федерального и регионального уровня приобрели колоссальный, очень большой позитивный опыт, выросли и в профессионализме, и в законодательной компетенции, и в реализации своей представительной функции», — подчеркнул Путин.

    Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу.

    Автор: Василий Котов
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