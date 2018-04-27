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Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу
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    Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу

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    Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу. В пятницу глава государства в Петербурге встретился с членами Совета законодателей РФ.  

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе государства со словами благодарности «за постоянное внимание» и поздравила Путина с победой на состоявшихся в марте выборах президента России.

    «Большое вам спасибо за общую, совместную работу. Благодарю вас», — ответил Путин.

    Напомним, седьмые в истории России выборы национального лидера состоялись 18 марта. Убедительную победу с результатом в 76,69% одержал действующий президент Владимир Путин. 7 мая официально начнется его четвертый срок во главе государства.

    Автор: Федор Веснин
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