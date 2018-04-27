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Путин призвал создать единую правовую систему для большей свободы бизнеса и творчества
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    Путин призвал создать единую правовую систему для большей свободы бизнеса и творчества

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    Путин призвал создать единую правовую систему для большей свободы бизнеса и творчества

    Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин призвал создать единую правовую систему, расширяющую пространство свободы бизнеса и творчества. Об этом глава государства заявил, выступая на Совете законодателей РФ.

    По его словам, законодательство должно быть гибким и нацеленным на высокие технологии, а это подразумевает свободу предпринимательства и творческого поиска. Российские парламентарии не должны допускать противоречий в подходах и понимании общей работы.

    «Нужно создать единую стройную правовую систему, где региональные и местные правовые акты органично встроены в общую концепцию, не размывают, а разумно дополняют и развивают федеральное регулирование», — отметил Путин.

    Автор: Антон Соколов
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