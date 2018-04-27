Путин призвал создать единую правовую систему для большей свободы бизнеса и творчества

Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин призвал создать единую правовую систему, расширяющую пространство свободы бизнеса и творчества. Об этом глава государства заявил, выступая на Совете законодателей РФ.

По его словам, законодательство должно быть гибким и нацеленным на высокие технологии, а это подразумевает свободу предпринимательства и творческого поиска. Российские парламентарии не должны допускать противоречий в подходах и понимании общей работы.