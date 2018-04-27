Эксперты оценили перспективы сотрудничества России с Мадагаскаром

Москва, 27 апреля. Уникальное расположение Мадагаскара, его природа, климат и богатые ресурсы дают огромные перспективы в плане экономического сотрудничества. Об этом в пятницу заявил эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков, комментируя сближение России и Мадагаскара.

По его словам, основной доход Мадагаскару приносят туризм, легкая промышленность и сельское хозяйство. Причем развитие туризма видится наиболее эффективным бизнес-направлением, поскольку страна имеет теплый климат и уникальную природу.

«Подавляющее большинство флоры и фауны нигде больше не встречается, и теплый климат страны, еще более благоприятствующий туризму, который в ближайшем будущем может иметь особые возможности для развития», — отметил Простаков.

Эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владислав Гинько, в свою очередь, подчеркнул, что на сегодняшний день туризм приносит Мадагаскару 15% ВВП. На острове есть 60 охраняемых природных зон и хорошо развит экотуризм, пишет iReactor.