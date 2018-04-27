Путин выразил благодарность законодателям за вклад в единое правовое пространство РФ

Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин выразил благодарность законодателям за весомый вклад в обеспечение единого правового пространства РФ. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

«Хотел бы поблагодарить законодателей за многоплановую работу, которую вы проводите, а особенно - за ваш весомый вклад в обеспечение единого правового пространства страны», — сказал Путин.

Стоит отметить, что в ходе заседания Совета законодателей обсуждались вопросы обеспечения контроля качества оказания медицинской помощи, аспекты цифровой экономики, а также вопросы совершенствования законов в области сельскохозяйственного страхования и противодействия преступлениям экономической направленности.