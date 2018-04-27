Меню
Политика
Путин выразил благодарность законодателям за вклад в единое правовое пространство РФ
Общество
Группа ABBA после 35-летнего перерыва записала две новые песни
Следующая новость
Загрузка...

    Путин выразил благодарность законодателям за вклад в единое правовое пространство РФ

    96

    Путин выразил благодарность законодателям за вклад в единое правовое пространство РФ

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин выразил благодарность законодателям за весомый вклад в обеспечение единого правового пространства РФ. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

    «Хотел бы поблагодарить законодателей за многоплановую работу, которую вы проводите, а особенно - за ваш весомый вклад в обеспечение единого правового пространства страны», — сказал Путин.

    Стоит отметить, что в ходе заседания Совета законодателей обсуждались вопросы обеспечения контроля качества оказания медицинской помощи, аспекты цифровой экономики, а также вопросы совершенствования законов в области сельскохозяйственного страхования и противодействия преступлениям экономической направленности.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.