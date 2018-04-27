Посол Сирии в РФ рассказал о возможных поставках С-300 в САР

Москва, 27 апреля. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в пятницу рассказал о возможных поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в САР.

Он отметил, что Дамаск постоянно поддерживает контакты с Москвой по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Мы постоянно поддерживаем контакты с русскими по вопросу поддержки сирийской армии — военной и технической», — сообщил Хаддад РИА Новости, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры о поставках С-300 в Сирию.

Посол подчеркнул, что сегодня Сирия располагает мощными средствами ПВО разных видов, которые способны защитить страну от агрессии.

К вопросу о поставках в Сирию С-300 Москва и Дамаск вернулись после того, как в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удар по сирийским военным и гражданским объектам. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийская система ПВО успешно отразила.

Президент РФ Владимир Путин назвал агрессией по отношению к суверенному государству действия Вашингтона в Сирии. Он отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут вызвать новую волну беженцев.

Ранее Генштаб ВС РФ сообщил, что в ближайшее время Сирия получит от России новейшие системы противовоздушной обороны. Кроме того, по словам руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих.