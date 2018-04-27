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Посол Сирии в РФ рассказал о возможных поставках С-300 в САР
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    Посол Сирии в РФ рассказал о возможных поставках С-300 в САР

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    Посол Сирии в РФ рассказал о возможных поставках С-300 в САР

    Москва, 27 апреля. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в пятницу рассказал о возможных поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в САР.

    Он отметил, что Дамаск постоянно поддерживает контакты с Москвой по вопросам военно-технического сотрудничества.

    «Мы постоянно поддерживаем контакты с русскими по вопросу поддержки сирийской армии — военной и технической», — сообщил Хаддад РИА Новости, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры о поставках С-300 в Сирию.

    Посол подчеркнул, что сегодня Сирия располагает мощными средствами ПВО разных видов, которые способны защитить страну от агрессии.

    К вопросу о поставках в Сирию С-300 Москва и Дамаск вернулись после того, как в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удар по сирийским военным и гражданским объектам. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийская система ПВО успешно отразила.

    Посол Сирии в РФ рассказал о возможных поставках С-300 в САР

    Президент РФ Владимир Путин назвал агрессией по отношению к суверенному государству действия Вашингтона в Сирии. Он отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут вызвать новую волну беженцев.

    Ранее Генштаб ВС РФ сообщил, что в ближайшее время Сирия получит от России новейшие системы противовоздушной обороны. Кроме того, по словам руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих.

    Автор: Василий Котов
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