Путин призвал власти выполнить «священный долг» перед ветеранами ВОВ

Санкт-Петербург, 27 апреля. Глава государства Владимир Путин заявил, что ветеранам Великой Отечественной войны необходимо постоянно оказывать внимание, а не только в преддверии Дня Победы. Он отметил, что это является общим священным долгом россиян и представителей власти.

«Очень важно, чтобы внимание к ветеранам было постоянным. К любому вопросу, к любой просьбе нужно относиться с огромным уважением и неизменным вниманием», - сказал российский лидер на встрече с Советом законодателей в северной столице.

Он подчеркнул, что внимание к фронтовикам и тем, кто работал в тылу, со стороны властей является «священным долгом». Владимир Путин напомнил, что приближается День Победы. Он поздравил всех присутствующих с этим важным для России праздником.