Прощальный матч Суркиса состоится при любой погоде. Колонка Руслана Мармазова

Григорий Суркис — недавний полудержавный властелин украинского футбола, конечно, персонаж авторитетный. И в жизни ему пришлось участвовать во многих разборках. Причем, судя и по формальным статусам, и по неформальным рычагам воздействия на общество, и, разумеется, по содержанию карманов (заглядывать туда не очень красиво, но они явно не самые пустые в мире), выступал он достаточно удачно. Но тут вдруг был нанесен ему удар невероятной силы, и последствия могут быть для Суркиса (и выглядывающего из-за его спины младшего брата) самые неприятные.

Каким «Динамо» будет после братьев

Действующий глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко выступил с фундаментальным публичным обличением деяний Григория Суркиса. Дело, разумеется, не просто в сотрясании воздуха громкими фразами. На них на Украине принято обращать внимание выборочно и только в своих интересах. Но та подборка обвинений, от натурального крысятничества до махрового жульничества, казнокрадства и маниакальной склонности к коррупции, указывает, что дело куда серьезней дежурной перепалки.

Выступление же в прессе — перчатка в физиономию и, в самых общих чертах, дорожная карта. В смысле, план, что нынешняя ФФУ в лице Павелко намеревается предпринимать для купирования клана Суркиса.

На один из пунктов программы обращу особое внимание. Павелко говорит о том, как важно для Украины киевское «Динамо», что было оно всегда, и без Суркисов тоже будет. Это интересно! «Динамо» ведь не просто визитка ловких братьев. Это еще и ключик, волшебным образов многие годы открывавший им доступ в приличное общество, помогавший решать масштабные бизнес-проекты. Впрочем, когда ключик, когда фомка. В данном случае не суть важно. Похоже, у Суркисов решили отнять самый ценный и культовый их инструмент.

Что значит отнять? Не отжать, не прикарманить — упаси Господь. Если действительно начнется расследование суркисовского творческого наследия… Типа, воздушного футбольного замка в Гореничах, который должен по документам и потраченным деньгам давно и плодотворно гранить футбольные кадры страны, а на самом деле там нет ничего, то есть сплошная пустота. Или лихое распределение денежных потоков, чтобы те оседали в подконтрольных Суркису коммерческих структурах (УФИ, например), но не в казне ФФУ. Или аферы с футбольными полями по всей Украине. Это не говоря о коррупционных схемах, на которые Павелко не намекает даже, но прямо указывает… От души получается припарка.

Киев-Монако-транзит

Что замечательно, все это очень даже в духе времени. Вписывается в тренд, можно сказать, для красного словца. На Украине ведь все сейчас сурово борются (хотя чаще, понятно, симулируют борьбу) с коррупцией, незаконным обогащением и прочими тяжелым наследием прежних режимов. Процесс этот активно, в смысле, кнутом, мотивируется западными кураторами. Доберутся ли многочисленные антикоррупционеры до вельможных воров при должностях — это вопрос. А вот Суркисы под раздачу могут попасть весьма почтенно, старший в первую очередь, младший прицепом.

То есть, речь идет не о том, в каком виде Григорий Суркис сохранит или не сохранит свое влияние на украинский футбол. Тут тема иная — сядет они или нет. Понятно, что сейчас будут включены все имеющиеся у него под рукой рычаги. Но насколько они сейчас действенны?

Варианты вроде «мало я вас, свиней, благодетельствовал и Евро-2012 для Украины добыл» ведь уже могут и не проканать. Чего доброго придется рассматривать вариант запасного аэродрома, благо он у братьев Суркисов есть в Монако. Тогда надо собирать все имеющиеся активы в мешок, а «Динамо», в лучшем случае, продавать. Худший вариант может нарисоваться, если оппонирующая сторона возьмется доказать, что в свое время Суркисы незаконно завладели клубом, динамовской маркой, базой, стадионом и так далее.

Расследованиями букета преступлений, которым Павелко стал размахивать перед публикой, могут заняться футбольные структуры. А может же и прокуратура, НАБУ или что там еще по случаю борьбы с коррупцией на Украине придумали? Было бы желание, короче говоря.

Бедный Мишель

Раньше у Григория Суркиса имелась неубиенная козырная карта, мол, в УЕФА его ценят, любят, поддерживают (еще, кстати, разобраться надо, за какие такие заслуги). Но события последних лет показали, что, когда произносится только слово «коррупция», в Европе любые авторитеты летят в тартарары. Мишеля Платини, легенду мирового футбола, главу УЕФА, выбросили на обочину как окурок «беломорины». А он для футбола, честно говоря, сделал больше, чем все Суркисы вместе взятые.

Кстати, вспомнился один эпизод из прошлой жизни. Перед Евро-2012 приехал на «Донбасс Арену» Платини в сопровождении свиты и, само собой, Суркиса. Я тогда работал в «Шахтере» и по домашнему нашему стадиону неотрывно следовал за делегацией. Надо было ведь фиксировать исторический момент, верно?

И вот поднимаемся в большом таком лифте на очередной уровень, понятно, гости под впечатлением, Суркис тихонько грустит в углу. Платини говорит, шикарный-де стадион, а в «Динамо» что же? Суркис, замечу, общался с президентом УЕФА все больше мимикой и жестами, отдельными английскими и русскими словами. В общем, он закатил глаза, надул щеки, фыркнул, покачал головой, словом, дал понять, а чего вы хотите-де, у Рината Ахметова такие деньжищи и вообще… Но потом все же выдавил из себя: «Будут, будут строить».

Ага, как же! Разогнались. Страна совместными усилиями привела в порядок НСК «Олимпийский», куда «Динамо» благополучно и вселилось после Евро-2012, увешав всю арену своей клубной символикой. Уметь надо! Это и есть стиль Суркиса, если что.

А Платини мне жаль. Футбольный кумир и так нелепо под раздачу попал. Суркиса? Нет, не жаль.

Фактор Ахметова

Раз уж вспомнил, надо сказать несколько слов о Ринате Ахметове, владельце «Шахтера» и самом состоятельном (и сейчас тоже, несмотря ни на что) человеке Украины. Долгие годы в тамошнем футболе шло яростное противостояние двух систем, двух центров силы — Киева и Донецка, «Динамо» и «Шахтера». Сейчас, когда идет настоящая война, где стреляют, и все рушится, включая человеческие жизни и судьбы, былые перебранки выглядят наивно и несерьезно. А тогда было столько копий сломано, что если сложить, так гора будет выше Лаврской колокольни.

Суркис вошел в футбольную сферу раньше, укоренился там, взял под контроль все стратегические высоты. Ахметову пришлось отвоевывать, выгрызать буквально позиции, с боями занимать места в нишах славы и успеха. Со временем Суркис перестал поспевать за донецкими в финансовых возможностях. Перебить банком, в смысле, он не мог. Зато админресурсом Григорий Михайлович пользовался виртуозно, в подковерных играх его команде (я не о футболистах) равных не было, к тому же он первым уяснил значение регулирования информационных потоков.

Тот, кто придумал тезис «Суркис все купил», допустил непростительный идеологический промах. Вот как раз Суркис-то никогда и ничего не покупал, он привык все получать так. Имея прямое и непосредственное влияние на судейский корпус, на все эти КДК и прочие структуры, спрашивается, зачем ему лишние расходы? Прекрасно помню времена, когда судья не дал красную карточку за то, что кому-то из футболистов «Динамо» костыльнули по ногам. Рефери безжалостно изгонялся из профессии, а Григорий Михайлович прилюдно рычал, мол, судья позволил покалечить (не меньше) игрока сборной страны (и сразу политику приплел). На таких примерах воспитывались судьи Украины, функционеры, оттачивали перья журналисты.

Со временем «Шахтер» стал буром переть и смещать «Динамо» с его позиций. Был спортивный результат, против которого сложно найти контраргументы. Кубок УЕФА, завоеванный дончанами в 2009 году был так нарочито слабо замечен столичной футбольной общественностью, что даже смешно становилось. Но от народных масс такой трофей не утаишь.

Забавно, что утратив позицию полного гегемона, «Динамо» с его идеологической структурой стали активно плакаться и жаловаться на притеснения со стороны донецких. Все, чем грешили сами, они аккуратно постарались перевесить на Ахметова и его команду… Скандалов, взаимных выпадов хватало, что, надо сказать, способствовало повышению интереса и к футболу тоже.

Я этот небольшой и крайне поверхностный (подобный — это книга, не меньше) экскурс в прошлое делаю, чтобы повести к вопросу, а не Ахметов ли стоит за демаршем Павелко? Как бы самый лютый противник, кому же еще? Мое мнение — не похоже. На стиль Рината Леонидовича не похоже. За многие годы противостояния, которое я наблюдал и даже временами участвовал, никогда подобные методы не использовались. Думаете, о хитрых проектах Суркиса тогда не было известно? Я вас умоляю!

Но, скорее всего, в масштабах финансовой империи Ахметова гешефты Суркиса выглядели мелким и не достойным внимания баловством. Сегодня же, как ни курьезно это звучит, первый, кто не заинтересован в потрясениях внутри «Динамо» — это «Шахтер». Ему в Чемпионате Украины и так тоскливо играть. Убери из соперников «Динамо» (кстати, где «Металлист» и «Днепр»?) — совсем беда. Во всяком случае так видится.

Если все-таки у истории есть «донецкая подкладка», значит в системе «Шахтера» за те три с лишним года, которые я там не работаю, многое кардинально изменилось. На Коломойского такая интрига похожа больше. Футбол его интересует мало, а деньги — очень. Может решил былого (а может и действующего) компаньона наказать за что-то? Но это лишь досужая версия, не более.

Шубой делу не поможешь

Мог ли Павелко сам пойти в атаку против клана Суркисов? Не могу сказать. Я этого человека не знаю и о том, на что он способен, судить пока не решусь. В упомянутом бронебойном интервью он указывает, что является самостоятельной и самодостаточной фигурой. Правда ни у кого раньше не приходилось читать нечто вроде: «Я марионетка в чужих руках, нет у меня ни единого самостоятельного действия».

Между прочим, когда Андрей Павелко стал руководителем ФФУ, у некоторых недостаточно прозорливых граждан возникли смутные сомнения – а уж не подставная ли эта фигура как раз от Суркиса? Каюсь, и я так думал. А что прикажете предполагать, когда пришел новый президент, а на важнейших, ключевых постах оставил самых прожженных пройдох из гнезда Суркисова? Это теперь-то Павелко пояснил, что прежний хозяин украинской футбольной тайги попросил кое-кого из прежних персонажей оставить. Новый начальник согласился, будем считать, что по молодости и неопытности исключительно. В принципе, можно было черепнуть для чего засланцы остаются. Те, надо сказать, не подкачали, в нужный момент развернули бурную диверсионную деятельность внутри ФФУ, но были быстро отогнаны от рычагов непотребными тряпками. Теперь, глядишь, пойдут прицепом за главным фигурантом дела.

Суркис попытался было повернуть ситуацию так, что в футбол привнесена политика, а он жуть как против этого. Вызвал бурный хохот, потому что, уж больше него политикой игру в мяч на Украине мало кто марал. Примеров много. Скажем, использование в пропагандисткой кампании социал-демократов (объединенных), к которым себя причислял и Суркис, киевского «Динамо» все помнят.

Сейчас скандал в самом соку. Интересно будет посмотреть, на что готов пойти Павелко и как станет отбиваться Суркис. В любом случае, обвинения выдвинут такие, на которые шубу не набросишь.