Российские законы должны отвечать стратегическим задачам государства — Путин

Москва, 27 апреля. Инициативы российских законодателей должны отвечать стратегическим задачам страны, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей.

По его словам, парламентарии должны как можно больше общаться с людьми и регулярно проводить с ними встречи, поскольку только так можно работать на благо страны.

«Только в таком открытом, честном общении и могут рождаться действительно востребованные идеи, законопроекты, отвечающие реальным чаяниям общества и стратегическим задачам развития нашего государства», — отметил Путин.

Напомним, что в марте Путин обратился к Федеральному собранию с традиционном ежегодным посланием, в котором обозначил основные перспективы и задачи по развитию страны на ближайшие годы.