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Российские законы должны отвечать стратегическим задачам государства — Путин
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    Российские законы должны отвечать стратегическим задачам государства — Путин

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    Российские законы должны отвечать стратегическим задачам государства — Путин

    Москва, 27 апреля. Инициативы российских законодателей должны отвечать стратегическим задачам страны, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей.

    По его словам, парламентарии должны как можно больше общаться с людьми и регулярно проводить с ними встречи, поскольку только так можно работать на благо страны.

    «Только в таком открытом, честном общении и могут рождаться действительно востребованные идеи, законопроекты, отвечающие реальным чаяниям общества и стратегическим задачам развития нашего государства», — отметил Путин.

    Напомним, что в марте Путин обратился к Федеральному собранию с традиционном ежегодным посланием, в котором обозначил основные перспективы и задачи по развитию страны на ближайшие годы.

    Автор: Антон Соколов
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