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Путин призвал развивать современное и гибкое законодательство во всех областях
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    Путин призвал развивать современное и гибкое законодательство во всех областях

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    Путин заявил о необходимости гибкого законодательства во всех областях

    Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что современное и гибкое законодательство необходимо во всех областях. Он подчеркнул, что разнобоя в подходах допускать нельзя. 

    «Сегодня требуется гибкое, современное законодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях», — сказал российский лидер. 

    Он отметил, что это означает расширение свободы для бизнес-кругов, научного и творческого поиска. При этом властям РФ нельзя допускать разнобоя в подходах и в понимании общей направленности работы. Такое мнение президент выразил на Совете законодателей РФ.

    Путин призвал создать единую правовую систему, при которой правовые акты местного уровня встроены в общую концепцию и развивают федеральное регулирование.

    Автор: Ирина Селезнева
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