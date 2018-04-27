Путин призвал развивать современное и гибкое законодательство во всех областях

Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что современное и гибкое законодательство необходимо во всех областях. Он подчеркнул, что разнобоя в подходах допускать нельзя.

«Сегодня требуется гибкое, современное законодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях», — сказал российский лидер.

Он отметил, что это означает расширение свободы для бизнес-кругов, научного и творческого поиска. При этом властям РФ нельзя допускать разнобоя в подходах и в понимании общей направленности работы. Такое мнение президент выразил на Совете законодателей РФ.

Путин призвал создать единую правовую систему, при которой правовые акты местного уровня встроены в общую концепцию и развивают федеральное регулирование.