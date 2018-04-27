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Путин рассказал, каким видит взаимодействие парламентариев с новым правительством
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    Путин рассказал, каким видит взаимодействие парламентариев с новым правительством

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    Путин рассказал, каким видит взаимодействие парламентариев с новым правительством

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на эффективное взаимодействие парламентариев с новым правительством при реализации задач, обозначенных в послании главы государства Федеральному собранию.

    «В ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством РФ. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной…» — отметил Путин, который в пятницу в Петербурге выступал на встрече с Советом законодателей РФ.

    Российский лидер назвал решение задач, обозначенных в послании к Федеральному собранию, исторической необходимостью. 

    Напомним, новый состав правительства будет объявлен после инаугурации президента РФ, которая состоится 7 мая. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов ранее заявил, что будет рад любой работе, которую даст ему глава государства.

    Автор: Федор Веснин
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