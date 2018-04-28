В Луганске считают, что резолюция ПАСЕ подтолкнет Россию к признанию ЛНР и ДНР

Луганск, 27 апреля. Вот уже несколько дней в СМИ активно обсуждают принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию, в которой часть территории Донбасса признается «оккупированной Россией».

Многие украинские политики не скрывают своей радости и открыто заявляют, что эта резолюция будет выгодна Украине. А что значит этот документ для самой России, ЛНР и ДНР? Какие международные последствия он может нести? Об этом рассказал Федеральному агентству новостей кандидат исторических наук Александр Ладыга, доцент кафедры всемирной истории, директор Института истории, международных отношений и социально-политических наук.

«По большому счету действия ПАСЕ являются продолжением информационной войны ведущих мировых держав по отношению к России. Это многоуровневый, разноплановый комплекс мер по давлению на РФ. Необходимо также отметить, что решения ПАСЕ носят рекомендательный характер. В мировой практике даже в отношении ведущих стран мира принимались такие жесткие резолюции. При этом очень часто они не выполнялись, игнорировались и впоследствии по данному вопросу принимались более мягкие решения, иногда совершенно противоположные по смыслу», — отметил Александр Ладыга в беседе с корреспондентом ФАН.

Он считает, что принятая ПАСЕ резолюция свидетельствует о том, что Россию пытаются выставить причастной к ситуации в Донбассе, несмотря на то, что она неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.

«Решение ПАСЕ вместе с комплексом мер воздействия на Россию в виде разноплановых санкций означает только одно: Россию попытаются сделать виновной за ситуацию в Донбассе. Тем самым можно будет снять ответственность за антитеррористическую операцию, которая вне рамок правового поля была объявлена в Донбассе Турчиновым», — считает собеседник ФАН.

С другой стороны, по мнению Александра Ладыги, резолюция ПАСЕ позволит России определиться в отношении республик Донбасса.

«Возможно, это шаг к их признанию и, соответственно, проведению комплекса мероприятий по убеждению мировой общественности в том, что ситуация несколько другая, нежели ее воспринимает мировое сообщество», — заметил директор Института истории, международных отношений и социально-политических наук.

При этом Александр Ладыга считает, что только время покажет, насколько эффективна и действенна эта резолюция для всех сторон конфликта.