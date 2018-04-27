В Совфеде напомнили Порошенко, занявшему $150 млн у МБРР, о долге перед Россией

Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение между Киевом и Международным банком реконструкции и развития (МБРР), в рамках документа Украина получит 150 миллионов долларов на развитие малого и среднего бизнеса. Денежные средства поступят в «Укрэксимбанк».

«Соглашение регулирует сотрудничество между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиций в объёме $150 млн под государственные гарантии», — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что крупные украинские заводы изначально были завязаны на сотрудничество с Россией. И, учитывая позицию официального Киева и его подход к отношениям с Москвой, предприятия фактически стали заложниками политической ситуации, у них нет возможности развиваться и нормально функционировать.

«Что касается малого и среднего бизнеса, на его поддержку необходимы денежные средства, логика в действиях властей Киева есть. Другое дело, сможет ли Украина в дальнейшем вернуть эти деньги, не будут ли они разворованы на начальном этапе? Главное, чтобы они дошли до людей, но я очень сильно в этом сомневаюсь», — сказал парламентарий.

Он также выразил надежду на то, что «Укрэксимбанк» воспользуется всеми механизмами, имеющимися у него, чтобы проконтролировать расходование кредитных средств. Законодатель напомнил, что Россия выступает за развитие Украины.

«Мы выступаем за то, чтобы Украина была самостоятельным государством, чтобы она не обращалась за финансовой помощью к своим соседям, не клянчила деньги. Будет развиваться экономика — будет меньше военных действий в Донбассе», — объясняет Франц Клинцевич.

Сенатор сказал, что РФ заинтересована в том, чтобы экономика Украины стала дееспособна.

«Если это произойдет, может быть, те три миллиарда долларов, которые Киев должен России, он отдаст быстрее. Что касается крупных предприятий, которые были очень сильно интегрированы на постсоветском пространстве, их уже не восстановить», — заключил член комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал главную проблему национальной экономики. Она заключается в большом размере внешнего долга Киева, считает Гройсман. В свою очередь его предшественник Николай Азаров в интервью ФАН указал, что в действительности главная проблема экономики — это деиндустриализация, из-за деструктивных экономических процессов Украина теряет возможность производить и экспортировать товары.