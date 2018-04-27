Сирия: ВКС РФ нанесли серию авиаударов по террористам в провинциях Идлиб и Хама

Дамаск, 27 апреля. Авиация ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли серию ударов по позициям террористов на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, с 26 апреля ВКС РФ и ВВС Сирии наносят авиаудары по позициям боевиков «Сирийской свободной армии» на юге провинции Идлиб, а также на севере Хамы. За минувшие сутки авиация нанесла более 100 ударов по объектам и укрепрайонам боевиков. Удары ВКС РФ обеспечили необходимую поддержку правительственным силам, позиции которых накануне атаковали боевики.

В результате авиаударов была уничтожена техника и живая сила боевиков, после чего вооруженные группировки были вынуждены прекратить атаки на позиции Сирийской арабской армии.