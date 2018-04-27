«Хорошие вещи случаются!»: Трамп отреагировал на историческую встречу глав КНДР и Южной Кореи

Москва, 27 апреля. Президент США Дональд Трамп отреагировал на встречу глав КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, назвав ее исторической.

Об этом американский президент написал в своем микроблоге в Twitter, отметив, что «хорошие вещи случаются».

«После безумного года ракетных пусков и ядерных испытаний проходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Хорошие вещи случаются, но только время покажет, что будет дальше!» — говорится в посте.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

Спустя некоторое время Трамп также добавил, что США и американцы должны гордиться тем, что сейчас происходит на Корейском полуострове.

«Корейская война подходит к концу! США и каждый из их великолепных людей должны гордиться тем, что сейчас происходит в Корее!» — написал Трамп.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

Напомним, в пятницу в Пханмунджоме проходит межкорейский саммит. Главы Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин уже приняли совместную декларацию по его итогам. В ней говорится, что Сеул и Пхеньян будут улучшать отношения друг с другом, налаживать сотрудничество и стремиться к воссоединению.