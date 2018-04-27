Порошенко хочет сажать в тюрьму за незаконное пересечение границы

Киев, 27 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает, что в законодательство страны вернется уголовная ответственность за незаконное пересечение границы. Об этом глава государства сообщил, выступая с обращением по случаю столетия создания пограничной службы Украины.

По словам Порошенко, соответствующая инициатива уже обсуждается в Раде. Президент заявил, что отменять уголовную ответственность за незаконное пересечение границы было ошибкой.

«Уверен, что найдется в парламенте необходимое единство для того, чтобы и этот закон прошел как можно быстрее», — сказал Порошенко. Его цитируют украинские СМИ.

Отметим, в настоящее время на законодательном уровне на Украине за незаконное пересечение границы предусмотрена административная ответственность — таким образом даже самым злостным нарушителям могут грозить только штраф, исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее украинский президент подписал закон об усилении контроля на границе страны. В интервью Федеральному агентству новостей политолог Владимир Киреев предположил, что закон придумали, чтобы активизировать военные действия в Донбассе.