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Спасатели ищут людей под завалами дома, рухнувшего в центре Оренбурга
Россия
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    Спасатели ищут людей под завалами дома, рухнувшего в центре Оренбурга

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    Спасатели ищут людей под завалами дома, рухнувшего в центре Оренбурга

    Оренбург, 27 апреля. Спасатели разбирают завалы на месте обрушения ветхого дома, расположенного на пересечении улиц Советская и Корецкая. Строение оказалось слишком старым и просто развалилось в один прекрасный момент.

    «В настоящий момент тяжелая техника разбирает крупные элементы строение, затем мы приступим к разбору завалов вручную. В первую очередь мы проверяем наличие людей под фрагментами дома», — цитирует РИА 56 слова одного из спасателей.

    По словам местных жителей, в районе заброшенного дома часто гуляли дети, появлялись бездомные.

    Соседний дом, стоящий рядом с аварийным строением, тоже осмотрели. Его несущие конструкции тоже сильно обветшали.

    На данный момент под завалами дома пока никого не обнаружили.

    Автор: Алексей Громов
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