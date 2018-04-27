Спасатели ищут людей под завалами дома, рухнувшего в центре Оренбурга

Оренбург, 27 апреля. Спасатели разбирают завалы на месте обрушения ветхого дома, расположенного на пересечении улиц Советская и Корецкая. Строение оказалось слишком старым и просто развалилось в один прекрасный момент.

«В настоящий момент тяжелая техника разбирает крупные элементы строение, затем мы приступим к разбору завалов вручную. В первую очередь мы проверяем наличие людей под фрагментами дома», — цитирует РИА 56 слова одного из спасателей.

По словам местных жителей, в районе заброшенного дома часто гуляли дети, появлялись бездомные.

Соседний дом, стоящий рядом с аварийным строением, тоже осмотрели. Его несущие конструкции тоже сильно обветшали.

На данный момент под завалами дома пока никого не обнаружили.