Сочи станет одним из первых городов-курортов, где построят мусоросжигательный завод

Сочи, 27 апреля. Сочи является одним из первых городов, где по федеральной программе построят мусоросжигательный завод. Реализовать проект планируется к 2021 году.

Стоимость строительства современного мусоросжигательного завода — 23 млрд рублей. Тонны мусора с курорта могут превратиться в электроэнергию, эта технология повсеместно внедряется в Европе. Иностранным партнером выступит Hitachi Zosen Inova. Ранее о возможном строительстве мусоросжигательных заводов говорили в Омске, Казани, Подмосковье.

Несмотря на некоторые опасения защитников окружающей среды, эксперты апеллируют к фактам. С 2000 года страны ЕС приняли на вооружение директиву «Об отходах», согласно которой термическая переработка отходов преобразуется в энергию на мусоросжигательных заводах и приравнивается к экологически чистым (зеленым) возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Проблема нейтрализации диоксинов решена благодаря компании Hitachi Zosen Inova ранее. Там разработали технологию многоступенчатой сухой очистки. Известно, что при температуре свыше 1000 градусов диоксины распадаются на углекислый газ, хлор, азот и кислород. Все это адсорбируется в реакторе сухой газовой очистки и не попадает в виде выбросов в атмосферу.

Еще один миф, связанный с работой мусоросжигательных заводом, гласит, что жить и находиться рядом с такими объектами в течение долгого времени опасно. Однако ученые из Нидерландов смогли доказать обратное. Исследователи провели эксперимент — в течение девяти лет высаживали шпинат рядом с мусоросжигательными заводами, чтобы понять, влияет ли работа предприятия на растения. Однако содержание диоксинов в салате не превышало норму.

«Помимо овощей, участники исследования анализировали состав молока на двух близлежащих молочных фермах и уровень содержания фторидов в пастбищной траве, — сообщается на портале w2e.ru. — Результаты успокоили даже самых уверенных скептиков: уровень диоксинов, кадмия и ртути в овощах немного менялся в зависимости от сезона и объемов осадков; уровень фторидов в пастбищной траве действительно оказался немного превышенным, но лишь благодаря морской соли, выдуваемой вглубь материка; а содержание диоксинов в изученных образцах молока не превышало средний показатель по стране. То есть можно спокойно было есть капусту, выращенную под стенами мусоросжигательного завода, и пить молоко от коровы, которая питалась этой же капустой».

Одним из важных вопросов, который волнует людей в вопросе строительства мусоросжигательного завода, это возможное воздействие дымовых газов на организм. Группа испанских ученых еще в 2009 провела в Каталонии масштабные исследования о влиянии мусоросжигания на уровень распираторных и онкологических заболеваний. Результаты сравнили с данным программы Национального агентства охраны окружающей среды США, принятыми за норму. Эти показатели находились в пределах нормы.

«Результаты сравнивались с принятыми за норму Национальным агентством охраны окружающей среды США для программы-методологии оценки риска для человеческого здоровья и средними показателями по стране. Как констатируют испанские ученые, показатели в провинции Каталония в пределах допустимого уровня, а значит заводы безопасны для человека», — говорится в сообщении.

Таким образом, заключают эксперты, мусоросжигательные заводы не опасны ни для человека, ни для окружающей среды, зато могут навсегда решить проблему свалок и мусора в крупных городах страны.