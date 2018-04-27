Чем больше пострадавших, тем лучше Павлу Дурову: эксперт — о противостоянии РКН и Telegram

Противостояние Telegram и Роскомнадзора не сбавляет оборотов, однако надзорному ведомству пока не удалось полностью ограничить доступ к созданному Павлом Дуровым мессенджеру на территории России. В этой непростой ситуации очевидно одно — под удар из-за нежелания Telegram передать ФСБ ключи шифрования попали облачные сервисы сторонних компаний. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На сегодняшний день мессенджеру удается обходить блокировку, постоянно меняя заблокированные регулятором IP-адреса на новые, преимущественно на Google Cloud и Amazon Web Services. В ситуации с блокировкой Telegram регулятор проявляет решительность, РКН последовательно ограничивает доступ к этим ресурсам. Однако в результате сложности испытывают и добропорядочные клиенты облачных платформ. Причиной этого стало то, что в черные списки попадают целые подсети. Таким образом, пока Amazon и Google не перестанут предоставлять мессенджеру Павла Дурова услуги хостинга, неприятная ситуация с облачными сервисами будет продолжаться. Стоит отметить, что сложные, даже напряженные, переговоры Роскомнадзора с Amazon и Google все еще ведутся.

Личная выгода

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН сложившуюся ситуацию в противостоянии РКН и Telegram.

«Павел Дуров думает, понятное дело, о себе любимом и о своих личных выгодах, а то, что, сами не желая того, облачные сервисы сталкиваются с проблемами из-за конфликта Дурова с российской юстицией, его не особо волнует. Точно так же не волнуют гражданина Дурова и сложности множества обычных пользователей, страдающих в силу вышеупомянутых обстоятельств. Чем больше пострадавших, чем шире скандал, тем лучше Павлу Дурову. Его капитализация на Западе, где он, собственно, и находится в данный момент и, видимо, надеется осесть постоянно, лишь растет в силу расширения проблем пользователей сети Интернет из-за блокировки принадлежащего гражданину Дурову мессенджера на территории РФ», — пояснил Владимир Соловейчик.

Разумеется, заметил эксперт, рано или поздно руководство облачных сервисов отреагирует на данную скандальную ситуацию — и совсем не так, как того хочет Дуров. Но пока налицо проблемы Интернет-пользователей, что, судя по всему, и является вслух не высказываемой целью Павла Дурова.

«Ведь он, защищая свою выгоду и свой карман, изображает из себя «идейного борца с российской властью», каковым он, конечно же, не является, как и его политические и идейные предшественники наподобие Михаила Живило или Евгения Чичваркина. В любом случае, сложившаяся ситуация всем, кто не слеп, наглядно демонстрирует, что из себя представляет гражданин Дуров. Демонстрирует всем, каким образом и за чей счет он добывает себя славу и известность, которая тут же монетизируется и тем самым несет этому деятелю дополнительные сверхприбыли. И это невзирая на интересы обычных пользователей и владельцев прочих Интернет-сервисов, на которые, повторюсь еще раз, самодуру Дурову абсолютно наплевать», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории РФ. Во исполнение решения суда РКН заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые использовались Telegram для обхода блокировок.