Движение «Юнармия» готовится к Параду Победы и летнему отдыху. ФАН-ТВ

Страна в предвкушении майских праздников. В 73 годовщину Великой Победы 273 юнармейца пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах. Колонну молодых патриотов в столице возглавит начальник Главного штаба всероссийского общественного движения, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.

«Парад Победы — это не только демонстрация возможностей наших вооруженных сил, боевого потенциала. Это еще и серьезнейшее мероприятие воспитательной работы, которая показывает нашей молодежи значение вооруженных сил, значение военнослужащего в жизни современного российского государства. Парад — это, то мероприятие, которое нашим молодым ребятам показывает, что вооруженные силы предоставляют серьезные возможности для будущего карьерного роста, для развития как профессионального, так и личностного», — считает начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны РФ Михаил Барышев.

Юнармейцы пройдут маршем по Красной площади во второй раз. На главный парад страны отобрали лучшие отряды. Готовиться начали еще в январе. Счастливчики оттачивают строевой шаг в подмосковном Алабино и в столице. Особенно хорошо себя проявили девушки-юнармейцы. Командование ставит их в пример.

«Знаете, самое главное – это эмоции, когда ты проходишь мимо трибун, смотришь на ветеранов и понимаешь, что они отдавали свою жизнь ради того, чтобы я сейчас здесь шла. И сразу как-то буря эмоций в голове, ты идешь, у тебя улыбка лучше, шаг четче», — делится наблюдением член всероссийского общественного движения «Юнармия» Софья Шорикова.

Юнармейцы примут участие в акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» по всей России. 25 самых активных пригласят на главный парад страны в качестве зрителей. Ну а после праздников юных патриотов ждет насыщенное «Юнармейское лето». В нем примут участие более 80 тысяч детей — в шесть раз больше, чем в прошлом году. В федеральных, региональных и муниципальных детских лагерях пройдут более 1300 юнармейских смен.

«В этом году более 1000 детей у нас отдохнут бесплатно и получат образовательную программу во всех наших российских федеральных центрах. Это и «Артек», и «Орленок», и «Океан» и «Смена», — рассказывает руководитель аппарата общественного движения «Юнармия» Елена Слесаренко.

В «Смене» уже стартовала программа «Юнтех». Юнармейцы занимаются военно-спортивной подготовкой, изучают новые технологии и проходят профориентацию. Например, вместе со Школой дронов Московского Авиационного Института разрабатывают мобильную робототехнику, изучают инженерный дизайн, прототипирование, ремонт и обслуживание легковых отечественных авто.

«Интересный проект для детей. Это же и программирование здесь, и конструирование, ну и, соответственно, дети проводят очень много времени на свежем воздухе, когда они учатся это все запускать. Здесь такой комплекс мероприятий, нацеленный на развитие ребенка, — уверена Елена Слесаренко. — Ребенок сможет сам собрать этого дрона и сможет им управлять. Достаточно серьезно. Я, будучи в смене, попыталась это сделать. Просто управлять спортивным дроном — это достаточно непросто».

В «Орленке» проходит военно-спортивная смена «Юнармеец». Строгий отбор прошли две сотни детей и подростков из 38 регионов России. В «Артек» поедут 50 юных патриотов, которые проявили себя в сложных ситуациях.

«Для ребят, я прекрасно понимаю, важно ощутить на себе, что такое военная техника, посмотреть не только в теории, что это такое, но и [попробовать] на практике. Там, где есть соответствующая инфраструктура, такие образовательные программы будут пользоваться особенной популярностью», — считает директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ Игорь Михеев.

«Юнармия» расширяет программы детского отдыха для российских лагерей совместно с Министерством обороны при участии Министерства образования и науки. Воплотить в жизнь новые идеи призван и федеральный закон о молодежной политике, который сегодня разрабатывают в Совете Федерации и Палате молодых законодателей.

«Это отдельный орган, который будет заниматься…именно развитием молодежи. Если молодежь участвует в форумах активно, начиная от добровольца, заканчивая созданием своей общественной организации, чтобы он видел, как он развивается, чтобы он видел шаг за шагом, куда это приведет. Вроде есть программы по молодежной политике, но они все в таком разрозненном [состоянии] находятся. И мы понимаем, что в каждом регионе финансирование идет тоже по остаточному принципу», — заявляет член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Лебедева.

Законопроект должен определить, кого именно считать молодежью в стране и, как трактовать термин «государственная молодежная политика». Сейчас специалисты рабочей группы анализируют предложения от регионов. Закон планируют внести в Государственную Думу на первое чтение уже в весеннюю сессию.