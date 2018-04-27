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Россия готова стать посредником в вопросе примирения Северной и Южной Кореи — МИД РФ
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    Россия готова стать посредником в вопросе примирения Северной и Южной Кореи — МИД РФ

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    Россия готова стать посредником в вопросе примирения Северной и Южной Кореи — МИД РФ

    Москва, 27 апреля. Российские власти приветствуют договоренности, достигнутые во время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

    В ведомстве заявили, что Москва готова выступить посредником в вопросе примирения двух стран и налаживания между ними экономического взаимодействия.

    «Готовы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях», — сообщает МИД РФ.

    Представители министерства добавили, что Россия продолжит прилагать усилия в рамках российско-китайской «дорожной карты» по корейскому урегулированию.

    Напомним, что в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны договорились до конца года подписать мирный договор, который положит конец противостоянию между Севером и Югом, продолжающемуся последние 68 лет, пишет «Газета.ру».

                                                                                                                                                                                                                   

    Автор: Антон Соколов
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