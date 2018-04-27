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Отец миллиардера Зайонца найден мертвым в Москве
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    Отец миллиардера Зайонца найден мертвым в Москве

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    Отец миллиардера Зайонца найден мертвым в Москве

    Москва, 27 апреля. Отец владельца сети магазинов Hoff, миллиардера Александра Зайонца, обнаружен мертвым в Москве. Тело Леонида Зайонца нашла его супруга в квартире на Профсоюзной улице столицы, отмечает РЕН ТВ.

    Сообщается, что 80-летнего мужчину обнаружили со следами удушья. Последние годы Зайонц-старший страдал от тяжелого заболевания.

    Отметим, сын Леонида Зайонца входит в список 500 самых богатых жителей России. В 2011 году его состояние оценивалось почти в пять миллиардов рублей. Александр избегает публичности — в последний раз о нем много писали СМИ, когда сын миллиардера, управляя Ferrari, сбил насмерть шедшего из мечети мужчину.  

    Автор: Федор Веснин
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