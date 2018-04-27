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ФСБ предотвратила теракты на майские праздники в Москве
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    ФСБ предотвратила теракты на майские праздники в Москве

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    ФСБ предотвратила теракты на майские праздники в Москве

    Москва, 27 апреля. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырех членов «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России. Злоумышленники планировали ряд терактов в Москве на майские праздники.

    «Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона», — говорится в релизе службы.

    Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России.

    Отметим, что за первую половину 2018 этого года спецслужбам удалось ликвидировать 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов в стране.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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