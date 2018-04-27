Группа депутатов просит ЕС расширить санкции против России

Брюссель, 27 апреля. Группа депутатов из Европарламента послала письмо лидером стран-участниц ЕС, а также руководству Евросоюза в Брюсселе с просьбой расширить санкции против России. Соответствующее заявление сделала представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Да, мы в курсе этого письма. Я не уверена, кто получил его к настоящему моменту», — завила она, отвечая на вопрос журналистов об этом письме.

Любое решение по санкциям должно быть принято странами ЕС единогласно, добавила Косьянчич. Процедура по санкциям очень ясна: Совет ЕС вместе со странами-участницами одобряет и решает все моменты единодушно.