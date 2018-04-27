Меню
Политика
Группа депутатов просит ЕС расширить санкции против России
Экономика
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России с Мадагаскаром
Следующая новость
Загрузка...

    Группа депутатов просит ЕС расширить санкции против России

    116

    Группа депутатов просит ЕС расширить санкции против России

    Брюссель, 27 апреля. Группа депутатов из Европарламента послала письмо лидером стран-участниц ЕС, а также руководству Евросоюза в Брюсселе с просьбой расширить санкции против России. Соответствующее заявление сделала представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

    «Да, мы в курсе этого письма. Я не уверена, кто получил его к настоящему моменту», — завила она, отвечая на вопрос журналистов об этом письме.

    Любое решение по санкциям должно быть принято странами ЕС единогласно, добавила Косьянчич. Процедура по санкциям очень ясна: Совет ЕС вместе со странами-участницами одобряет и решает все моменты единодушно.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.