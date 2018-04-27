Ким следует своей логике: эксперт объяснил, что повлияло на планы объединить Северную и Южную Кореи

Впервые за 11 лет лидеры Северной и Южной Корей провели переговоры. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что надеется на объединение двух Корей по итогам Межкорейского саммита. Кандидат политических наук Ирина Ланцова, специализирующаяся на проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона, объяснила, с чем связано это заявление и каковы последствия для России и мира.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который переступил военно-демаркационную линию и оказался на южнокорейской территории демилитаризованной зоны — полосы шириной четыре километра между Югом и Севером.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что «аплодирует» Киму, выразившему на сегодняшней встрече готовность осуществлять денуклеаризацию Корейского полуострова, за его «отвагу и решимость», сообщила «Газета.ru».

«Что касается возможного объединения, нужно понимать, что это, прежде всего, политическая риторика, которая важна как Северу, так и Югу. Но от таких политических заявлений до реальных действий — путь непростой и сопряженный со многими трудностями», — заметила в беседе с Федеральным агентством новостей Ирина Ланцова.

Она объяснила, что понимают корейцы под объединением.

«Есть разные сценарии объединения Корейского полуострова. На Севере и Юге есть свои модели. И если объединение и произойдет, то это будет после длительного этапа интеграционных процессов. Но это в случае создания конфедерации, а не поглощения одной страны другой. Скорее всего, Ким подразумевает именно создание конфедерации», — объяснила эксперт.

По словам Ирины Ланцовой, первым шагом на пути к объединению станет возобновление экономических проектов между двумя Кореями, а возобновиться они могут только после отмены международных санкций.

«Эти проекты были заморожены еще до введения санкций в отношении КНДР, а сейчас их вообще невозможно возобновить, пока санкции действуют», — пояснила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Ирина Ланцова напомнила, что подобные заявления об объединении двух Корей в одну уже были. Но для России в любом случае очень важна нормализация отношений между Пхеньяном и Сеулом.

«Нужно смотреть, каким содержанием будет наполняться это заявление сейчас. Для России объединенная Корея — это хороший партнер. У нас же есть два проекта, связанные с Корейским полуостровом. Это газопровод и железная дорога. Они заработают, если Северная и Южная Кореи объединятся. А сейчас они не развиваются из-за непростой ситуации на полуострове. И, к слову, нам не обязательно, чтобы Кореи объединились. Достаточно, чтобы между Пхеньяном и Сеулом наладились отношения и экономические связи. Для России это уже будет возможностью возобновления имеющихся проектов, связанных с Кореей», — объяснила Ирина Ланцова.

Нормализация на Корейском полуострове снизит напряженность в мире, отметила эксперт. Чем меньше конфликтов в мире, тем лучше, — это истина, с которой не поспоришь.

При этом Ирина Ланцова считает, что ракетно-ядерные испытания, которые регулярно проводила КНДР в последние два года, не были связаны с ее желанием устрашить Запад.