Сирия: правительственные силы продолжают теснить ИГ на юге Дамаска

Дамаск, 27 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии при поддержке сил союзников практически полностью взяли под свой контроль район Аль-Мазния на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, артиллерия правительственных сил продолжает наносить удары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юге сирийской столицы. Кроме того, минувшим утром ВВС Сирии нанесли точечные удары по укрытиям и путям снабжения террористов.

К настоящему моменту часть боевиков ИГ дезертировали с поля боя. Также несколько десятков террористов были уничтожены в результате ракетных ударов 4-й бронетанковой дивизии САА по зданию, в котором располагался командный пункт боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.