Родители встали на защиту директора школы в Стерлитамаке, где ученик устроил «Колумбайн»

Москва, 27 апреля. Родители учеников школы №1 в Стерлитамаке направили главе Республики Башкортостан обращение с просьбой снять обвинения с директора учебного заведения Натальи Муратовой, против которой возбуждено уголовное дело о халатности.

Авторы обращения отмечают, что Наталья Муратова во время происшествия провела в школе больше суток, благодаря ее действиям, учебное заведение работало на другой и последующие дни в штатном режиме.

Собрано более двух тысяч подписей. Мария Иванова, мама одной из учениц, согласилась прокомментировать ФАН сложившуюся ситуацию.

«Да, родители школьников написали обращение президенту республики Рустэму Хамитову, а также в прокуратуру и другие инстанции, — рассказывает она. — Поскольку виноватой Наталью Ринатовну никто из родителей не считает».

Заместитель главы администрации города Стерлитамак по социальным вопросам Михаил Григорьев заявил Федеральному агентству новостей, что с пониманием относится к инициативе родителей.

«Мы поддерживаем Муратову, — рассказал он. — Наталья Ринатовна четко и грамотно в тот злосчастный день все отработала, никакой паники среди учащихся не было, я прибыл в школу через 10 минут после происшествия. Она — ответственный человек, трудолюбивый и надежный сотрудник, была учителем, много лет работала завучем, потом директором, сама готовила призеров Олимпиад. Не согласен с тем, что с нее взяли подписку о невыезде, как будто она куда-то хочет убежать».

Сейчас в школе все идет своим чередом, происшествие никак не сказалось на учебном процессе. Кабинет, где произошел пожар, отремонтирован.

Напомним,18 апреля ученик коррекционного класса Стерлитамакской школы №1 напал с ножом на учительницу и одноклассницу, затем поджег класс, обещая «устроить им Колумбайн». На его странице в социальной сети «ВКонтакте» были размещены картинки угрожающего содержания, а также видеозапись с нарезкой кадров хроники массового убийства в американской школе.

В результате случившегося пострадали четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».