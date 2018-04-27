«Выторговать» выгодные  условия: эксперт пояснил, зачем Меркель встречается с Трампом 

Санкции против России и пошлины на продукцию из стали и алюминия обсудят канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. Встреча состоится в Вашингтоне, куда Меркель прибудет с рабочим визитом.

По словам экспертов, разговор также коснется урегулирования ситуации в Сирии, ядерной сделки с Ираном и финансирования НАТО. Как заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог, американист, кандидат политических наук Сергей Судаков, сейчас европейские страны пытаются «выторговать» себе наиболее выгодные условия в рамках антироссийских санкций. По мнению эксперта, ограничения применяются не из-за того, что Запад не устраивает позиция России, а из-за того, что Соединенные Штаты хотят в первую очередь выиграть экономически.

«Я полагаю, что лидеры европейских стран сейчас постепенно приходят к пониманию того. Что необходимо начинать делать самостоятельные шаги на международной арене, — отмечает эксперт. — Это важно для того, чтобы проводить независимую политику. Сейчас все политические шаги Европы согласованы с Белым домом. Например, Германия — страна давно оккупированная. Запад начинает понимать, что антироссийские санкции губительны для европейских государств. И сейчас эти страны пытаются «выторговать» себе специальные условия. С этим же, кстати, были связаны и переговоры Трампа с Макроном. Власти США пытаются донести до Европы простую истину: если страна решила не отвечать на антироссийские санкции, Соединенные Штаты все равно должны остаться в выигрыше. К примеру, Германия должна пустить на свой рынок дешевые американские автомобили, а Франции следует снизить пошлины на некоторые американские товары, которые поступают в эту страну. Трамп торгуется очень решительно: не хотите поддерживать санкции — сделайте хорошо США. Чтобы средства были переориентированы в американскую экономику. Сейчас дело не в том, что санкции ввели против России, которая как-то не так себя ведет, ситуация обусловлена экономическим балансом. Это торговая война, которая ведется с Россией».

В правительстве Германии разъяснили: официальный визит канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон продлится один день, а беседа с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом займет не больше получаса. После этого планируется официальный обед, завершится встреча совместной пресс-конференцией. По мнению экспертов, Ангела Меркель является одним из самых неудобных партнеров для американского лидера, и по некоторым вопросам найти решение, которое устроило бы обоих, сразу будет трудно.