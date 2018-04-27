Удар Запада затруднил усилия РФ по урегулированию в Сирии – Лавров

Москва, 27 апреля. Удар США и их союзников серьезно затруднил усилия российской стороны по урегулированию конфликта в Сирии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Усилия, направленные на начало выполнения решений Совета безопасности (ООН), были серьезно затруднены в результате неправомерных, нарушающих международное право ударов, которые нанесли США, Великобритания и Франция по САР под предлогом применения химического оружия в сирийской провинции», — подчеркнул он.

Как отметил Лавров, Москва выступает за то, чтобы любые обвинения о применении химического оружия рассматривались на прочной международно-правовой, юридически обязывающей основе, в том числе в Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, США и их союзники нанесли удар по сирийским военным и гражданским объектам в ночь на 14 апреля в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в Думе, в которой Запад обвинил Дамаск. Москва неоднократно подчеркивала, что достоверных доказательств «химатаки» представлено не было, а видео «Белых касок» является инсценировкой.

Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 0ракет коалиции. Из них 71 ракету сирийская система ПВО успешно перехватила.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер подчеркнул, что удары по САР являются помощью террористам и могут привести к новой волне беженцев.