Пушков оценил «впечатляющий ход» Ким Чен Ына

Москва, 27 апреля. Власти КНДР сделали прорыв в сближении с Южной Кореей, чтобы лишить США рычагов давления. Об этом в пятницу заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя результаты встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Ким Чен Ын действует, не дожидаясь встречи с Трампом. Он намерен поставить президента США перед фактом прорыва в отношениях с Южной Кореей, чтобы Трамп не смог диктовать ему свои условия. Впечатляющие ходы главы КНДР», — пишет Пушков в Twitter.

Напомним, что в пятницу Ким Чен ЫН и Мун Чжэ Ин договорились подписать мирный договор до конца года. Подписание соглашения положит конец противостоянию Сеула и Пхеньяна, которое продолжалось на протяжении последних 68 лет. Историческая встреча двух политических лидеров состоялась на демаркационной линии в пункте Пханмунджом, где они поприветствовали друг друга рукопожатием, пишет «Ридус».

Напомним, что после завершения активных боевых действий между Северной и Южной Кореей в 1953 году было заключено лишь одно временное мирное соглашение.

Это уже не первые переговоры в рамках нового курса на сближения, который взяла КНДР в начале этого года. Ранее стороны договорились объединить железную дорогу двух государств в единую сеть.