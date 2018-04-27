Меню
Политика
Пушков оценил «впечатляющий ход» Ким Чен Ына
Экономика
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России с Мадагаскаром
Следующая новость
Загрузка...

    Пушков оценил «впечатляющий ход» Ким Чен Ына

    68

    Пушков оценил «впечатляющий ход» Ким Чен Ына

    Москва, 27 апреля. Власти КНДР сделали прорыв в сближении с Южной Кореей, чтобы лишить США рычагов давления. Об этом в пятницу заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя результаты встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

    «Ким Чен Ын действует, не дожидаясь встречи с Трампом. Он намерен поставить президента США перед фактом прорыва в отношениях с Южной Кореей, чтобы Трамп не смог диктовать ему свои условия. Впечатляющие ходы главы КНДР», — пишет Пушков в Twitter.

    Напомним, что в пятницу Ким Чен ЫН и Мун Чжэ Ин договорились подписать мирный договор до конца года. Подписание соглашения положит конец противостоянию Сеула и Пхеньяна, которое продолжалось на протяжении последних 68 лет. Историческая встреча двух политических лидеров состоялась на демаркационной линии в пункте Пханмунджом, где они поприветствовали друг друга рукопожатием, пишет «Ридус».

    Напомним, что после завершения активных боевых действий между Северной и Южной Кореей в 1953 году было заключено лишь одно временное мирное соглашение.

    Это уже не первые переговоры в рамках нового курса на сближения, который взяла КНДР в начале этого года. Ранее стороны договорились объединить железную дорогу двух государств в единую сеть.     

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.