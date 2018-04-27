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Сирия: САА прорвала оборону боевиков ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: САА прорвала оборону боевиков ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: САА прорвала оборону боевиков ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 27 апреля. Авангард сирийской армии смял линии обороны боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ1, продвинувшись по нескольким направлениям на юге Дамаска. Об этом информирует агентство САНА.

    Сообщается, что при поддержке авиации САА штурмовые отряды прорвали оборонительные линии экстремистов в районах Джура, Эсали и Аль-Асвад. При этом было нейтрализовано большое количество террористов, уничтожена их техника.

    Напомним, масштабная операция по зачистке южных пригородов Дамаска началась 19 апреля. Ожесточенные бои продолжаются в квартале Кадам, а также в районе палестинского лагеря беженцев. Ранее в Сети были опубликованы кадры штурма правительственными войсками квартала, где расположен лагерь «Аль-Ярмук».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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