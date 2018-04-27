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Сирия: боевики трех группировок объединились против САА на севере Хамы
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    Сирия: боевики трех группировок объединились против САА на севере Хамы

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    Сирия: боевики трех группировок объединились против САА на севере Хамы

    Дамаск, 27 апреля. Боевики из трех террористических группировок объединились для масштабной наступательной операции на позиции вооруженных сил Сирии на севере провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Muraselon со ссылкой на военные источники.

    По данным источников, боевики планируют осуществить атаку на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Талль Хаммамият на севере провинции Хомс. В настоящее время ведут артиллерийскую подготовку, нанося удары по позициям сирийской армии.

    Стоит отметить, что правительственные войска ведут полномасштабное наступление на севере Хамы, основной целью которого является зачистка территорий в районе города Эр-Растан.

    Автор: Алексей Громов
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