Экс-депутат Рады назвал виновного в победе «шайки путчистов» на Майдане

Москва, 27 апреля. Бывший украинский депутат Алексей Журавко назвал виновных в госперевороте на Украине и трагических событиях на Майдане после пресс-конференции с участием свидетелей со стороны Виктора Януковича по делу о госизмене, которое рассматривается на Украине. Журавко назвал происходящее «пресс-конференцией утраченных надежд».

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, после чего новые власти инициировали ряд уголовных дел против бывшего руководства страны. О своей версии событий на встрече с журналистами 26 апреля рассказали бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава АП Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко и бывший командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк.

«Как всегда, Николай Азаров оказался прав. А вот персонаж в лице Виталия Захарченко сегодня фактически подтвердил этой пресс-конференцией, что самая большая вина лежит на нем. Он длительное время не выполнял свои прямые конституционные обязанности по обеспечению порядка в стране и поддержания безопасности для народа», — написал Журавко в одном из постов на странице Facebook.

Из-за бездеятельности властей ситуация на Украине резко ухудшилась. Бывший депутат Рады считает, что Захарченко должен был предотвратить развитие событий на Майдане. Однако бывший глава МВД заявил, что боялся допустить начала гражданской войны в стране. Журавко отметил, что США финансировали госпереворот на Украине и сейчас держать ее под контролем.

«Так ведь с самого начала В.Захарченко мог же и был обязан предотвратить дальнейшее развитие событий по госперевороту, если бы он «обезглавил» всю шайку путчистов, арестовав за конкретные преступные действия (призывы, незаконные акции и т. п.) буквально пять-шесть лидеров майдана. И это была бы мизерная цена по сравнению с теми страшными последствиями, которые стали плодом бездействия министра внутренних дел. Он, якобы, вместе с В.Януковичем, «боялись допустить возникновение гражданской войны в Украине»», — заявил Журавко.

Он выразил сожаление о том, что народу Украины приходится уже четыре года страдать из-за ошибок бывшей власти. Экс-депутат также напомнил, что последствиями преступного бездействия стали не только гражданская война на Украине, но и подставили своего стратегического партнера — Москву — и весь мир под угрозу третьей мировой войны.