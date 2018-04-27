Стала известна дата визита в Сирию делегации российских сенаторов
Москва, 27 апреля. Российские сенаторы посетят Сирию в начале мая. Как сообщил в пятницу заместитель председателя Совфеда Ильяс Умаханов, делегация вылетит из Москвы в четверг, 3 мая.
«3 мая в Сирию выезжает делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности», — сказал он.
Умаханов подчеркнул, что российская сторона активно и эффективно поддерживает контакты с Сирией.
Ранее на этой неделе Генштаб ВС РФ сообщил, что в ближайшее время сирийские военные получат от России новые средства противовоздушной обороны.