Стала известна дата визита в Сирию делегации российских сенаторов

Москва, 27 апреля. Российские сенаторы посетят Сирию в начале мая. Как сообщил в пятницу заместитель председателя Совфеда Ильяс Умаханов, делегация вылетит из Москвы в четверг, 3 мая.

«3 мая в Сирию выезжает делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности», — сказал он.

Умаханов подчеркнул, что российская сторона активно и эффективно поддерживает контакты с Сирией.

Ранее на этой неделе Генштаб ВС РФ сообщил, что в ближайшее время сирийские военные получат от России новые средства противовоздушной обороны.