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Стала известна дата визита в Сирию делегации российских сенаторов
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    Стала известна дата визита в Сирию делегации российских сенаторов

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    Стала известна дата визита в Сирию делегации российских сенаторов

    Москва, 27 апреля. Российские сенаторы посетят Сирию в начале мая. Как сообщил в пятницу заместитель председателя Совфеда Ильяс Умаханов, делегация вылетит из Москвы в четверг, 3 мая.

    «3 мая в Сирию выезжает делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности», — сказал он.

    Умаханов подчеркнул, что российская сторона активно и эффективно поддерживает контакты с Сирией.

    Ранее на этой неделе Генштаб ВС РФ сообщил, что в ближайшее время сирийские военные получат от России новые средства противовоздушной обороны.

    Автор: Василий Котов
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