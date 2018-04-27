Все принимающие ЧМ-2018 стадионы получили разрешение на эксплуатацию

Москва, 27 апреля. Разрешение на эксплуатацию получили все 12 российских стадионов, которые летом примут чемпионат мира по футболу, сообщает пресс-служба министерства спорта РФ.

В пятницу разрешение получил последний из принимающих ЧМ-2018 стадионов – «Самара Арена», которая рассчитана на 45 тысяч зрителей.

«Сегодня, 27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «Самара Арена» — самый крупный стадион, построенный к чемпионату мира. Его площадь составляет 156 тысяч квадратных метров, высота – 60 метров. Внешне стадион напоминает космический корабль. Как отметил глава министерства спорта Павел Колобков, это связано с тем, что аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары.

Тестовый матч на стадионе пройдет 28 апреля. В рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги на «Самара Арене» встретятся «Крылья Советов» и «Факел».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 12 стадионов, расположенные в 11 российских городах.