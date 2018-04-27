Сирия: боевики обстреляли из минометов южную окраину Дамаска, есть жертвы

Дамаск, 27 апреля. Квартал Кадам на юге сирийской столицы, Дамаска, подвергся минометному обстрелу со стороны террористов. По информации агентства САНА, в результате минометного обстрела 4 человека получили ранения, один местный житель погиб.

По данным полиции, минометный снаряд, запущенный боевиками, разорвался в районе Баядер Надер.

Напомним, ранее стало известно о неудачной попытке джихадистов атаковать северную Хаму. Правительственные войска узнали о планах боевиков, благодаря чему и артиллерия, и авиация САА были готовы ко встрече: несколько десятков боевиков были уничтожены, атака быстро захлебнулась.